New York : des émissaires du mouvement Habad violemment agressés dans le métro

Plusieurs émissaires du mouvement Habad-Loubavitch ont été victimes mardi d'une agression verbale et physique dans le métro new-yorkais alors qu'ils rentraient à Crown Heights, où se situe le quartier général mondial du mouvement, après avoir participé à des célébrations de Hanouka à Manhattan.

Selon les témoignages recueillis sur place, les émissaires avaient pris la ligne 3 en direction de Brooklyn après un événement lié à la fête juive. Peu après le départ de la rame de Manhattan, deux hommes, apparemment un père et son fils, sont montés dans le wagon et ont commencé à proférer des insultes antisémites violentes à leur encontre.

L'un des émissaires agressés raconte : "Dès que le jeune homme a compris que je filmais, il m'a attaqué et tout a basculé". Les images montrent l'agresseur frapper physiquement la victime à l'intérieur du wagon et proférer des menaces de mort. On distingue en arrière-plan plusieurs passagers qui ne réagissent pas et n'interviennent pas, personne n'ayant tenté d'arrêter l'agression.

"Une station avant Crown Heights, nous nous sommes enfuis du train en panique", relate la victime. "Personne ne nous a aidés, personne ne s'est levé pour le bloquer. Nous étions complètement seuls".

Alors qu'ils tentaient de s'échapper, l'agresseur a pointé une arme à feu vers la tête de l'un d'eux. "J'ai compris que cela pouvait devenir mortel. Je me suis dépêché de ranger mon téléphone dans ma poche, mais la caméra continuait d'enregistrer. On peut tout entendre. On peut voir la peur", témoigne-t-il.

Les victimes ont déposé plainte auprès de la police contre leurs agresseurs. L'incident fait l'objet d'une enquête.