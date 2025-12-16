New York : des juifs orthodoxes agressés dans le métro, une enquête fédérale annoncée

Une agression visant des juifs orthodoxes s’est produite dans le métro de New York dans la nuit de lundi à mardi, suscitant une vive indignation et l’ouverture d’une enquête fédérale. Les faits, filmés et largement relayés sur les réseaux sociaux, montrent deux individus s’en prendre verbalement puis physiquement à un groupe d’hommes identifiés comme membres du mouvement hassidique Chabad-Loubavitch.

Sur les images, les agresseurs profèrent des insultes à caractère haineux avant qu’un des hommes juifs ne s’interpose entre eux et le reste du groupe. Les deux individus se retournent alors contre lui, le menacent et le saisissent par le cou. « Je vais te tuer », lance l’un des assaillants, tandis que des passagers appellent en arrière-plan au calme, sans intervenir physiquement.

Le train entre ensuite en station, permettant aux victimes de quitter la rame. Les agresseurs poursuivent toutefois leurs invectives alors que les hommes orthodoxes s’éloignent sur le quai.

La victime de l’agression physique a expliqué au média communautaire VINNews avoir été attaquée après avoir sorti son téléphone pour filmer la scène. « Dès que le plus jeune a compris que j’enregistrais, il m’a attrapé par le cou », a-t-il déclaré. La vidéo diffusée a été captée par un autre membre de la communauté Chabad, resté à distance et non pris pour cible.

La diffusion des images a provoqué une réaction rapide des autorités fédérales. La procureure générale adjointe américaine chargée des droits civiques, Harmeet Dhillon, a qualifié l’incident d’« horrible » et annoncé l’ouverture d’une enquête de son département.

Cet épisode intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites à New York et aux États-Unis, particulièrement dans les transports publics, suscitant l’inquiétude des communautés juives et des responsables politiques locaux.