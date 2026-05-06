New York : Des manifestants brandissant des drapeaux du Hezbollah et s'affrontent avec la police devant une synagogue

Une manifestation antisioniste organisée mardi à New York a donné lieu à des tensions avec la police aux abords de la synagogue Park East, située dans l'Upper East Side de Manhattan. Le rassemblement visait un événement de promotion immobilière en Israël, accueilli dans les locaux de la synagogue.

Plusieurs centaines de personnes se sont mobilisées à proximité du lieu de culte. Une partie des manifestants s'est rassemblée sur Lexington Avenue, tandis qu'un groupe plus important se trouvait sur la 3e Avenue, près du Hunter College. Les deux cortèges encerclaient ainsi la synagogue, sous forte surveillance policière.

La manifestation était organisée par Pal-Awda, un groupe militant radical déjà impliqué dans d'autres rassemblements contre des synagogues de la région. Ces événements immobiliers suscitent régulièrement des protestations, car certains groupes y proposent des biens situés en Israël, mais aussi en Judée-Samarie.

Au fil du rassemblement, les slogans se sont durcis. Des manifestants ont scandé des appels à la disparition d'Israël, rejetant l'idée de deux États et appelant à une « nouvelle Intifada ». D'autres slogans visaient directement l'armée israélienne. Certains participants ont également brandi des symboles associés à des organisations terroristes, dont un drapeau du Hezbollah. Plusieurs personnes ont levé les mains en formant un triangle inversé, geste régulièrement associé à la propagande du Hamas.

La tension est également montée entre les manifestants antisionistes et un groupe de manifestants pro-israéliens installés de l'autre côté de la rue. Ces derniers brandissaient des pancartes dénonçant l'antisionisme comme une forme de haine visant les Juifs. Ils ont scandé « USA » et chanté l'hymne national israélien, « Hatikvah ».

Les échanges verbaux ont rapidement dégénéré. Des manifestants antisionistes s'en sont pris verbalement aux contre-manifestants venus exprimer leur soutien à Israël et défendre son droit à se protéger, les traitant notamment de « nazis » et d'« assassins d'enfants ». En face, certains participants pro-israéliens ont répondu en les qualifiant de « terroristes ».

La police de New York avait déployé un dispositif important, avec des dizaines d'agents, des rues fermées et des barrières métalliques autour de la synagogue.

Après environ deux heures, une partie du cortège a tenté de se rapprocher de la synagogue. Des heurts ont alors éclaté lorsque des manifestants ont essayé de contourner ou de franchir les barricades mises en place par la police. Des policiers, notamment issus du Strategic Response Group du NYPD, ont bloqué plusieurs accès pour empêcher la foule d'atteindre l'entrée du bâtiment.