New York : des synagogues et des maisons vandalisées par des graffitis antisémites dans le Queens

Les actes de vandalisme, commis dans la nuit de dimanche à lundi, ont provoqué une vive émotion au sein de la communauté juive locale et ont entraîné l'ouverture d'une enquête par l'unité de la police de New York chargée des crimes haineux.

Le Centre juif Le Rego Park figure parmi les lieux touchés. Des symboles nazis et des messages antisémites ont été tagués sur les murs du centre, selon des images diffusées par la congrégation. Une autre synagogue située sur la 108e Rue, la Congrégation Machane Chodosh, aurait également été vandalisée, tout comme plusieurs maisons du secteur. Une plaque commémorative dédiée aux victimes de la Nuit de Cristal a aussi été profanée.&amp;nbsp;

Le maire de New York, Zohran Mamdani, condamné pour ces actes, le qualificatif d'attaque antisémite destinée à semer la peur. Il a affirmé que la sécurité et la dignité des habitants juifs de New York n'étaient « pas négociables » et confirmé que le groupe de travail de la police chargé des crimes haineux enquêtait sur ces incidents.

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Plusieurs élus locaux se sont rendus sur place, dont la présidente du Conseil municipal, Julie Menin, ainsi que les conseillers municipaux Lynn Schulman et Phil Wong. Ce dernier a indiqué que les autorités recherchaient plusieurs suspects. Selon les informations disponibles, aucun suspect n'avait encore été arrêté dans l'immédiat.

Le rabbin Romiel Daniel, du Centre juif Rego Park, a déclaré que les images de vidéosurveillance avaient été transmises à la police. Il a dit espérer une arrestation rapide des auteurs afin de rassurer les fidèles et d'éviter que de tels actes ne se reproduisent.

Le "Jewish Community Relations Council" de New York a également dénoncé la profanation de lieux fréquentés par des familles et de jeunes enfants. Selon son directeur général, Mark Treyger, l'un des sites ciblés accueille notamment un programme préscolaire, ce qui a renforcé l'indignation au sein de la communauté.

La Fédération juive unie de New York s'est dite profondément troublée par ces actes et a remercié les forces de l'ordre ainsi que les responsables locaux pour leur soutien. La députée Grace Meng a, de son côté, condamnée des graffitis « dégoûtants », affirmant que la haine antisémite n'avait pas sa place dans le Queens ni ailleurs dans la société américaine.

Cette vague de vandalisme intervient dans un contexte de forte inquiétude face à la montée des actes antisémites aux États-Unis. Pour les responsables communautaires juifs, ces inscriptions ne relèvent pas d'un simple acte de dégradation, mais d'une tentative claire d'intimidation visant les institutions et les familles juives de New York.