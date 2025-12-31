New York : un avocat anti-israélien ayant représenté des militants pro-Hamas devient conseiller juridique du maire

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé mardi soir la nomination de Ramzi Kassem au poste stratégique de conseiller juridique en chef de la ville de New York. Ce choix déclenche une vive controverse en raison du parcours et des positions anti-israéliennes de cet avocat de 47 ans, connu pour avoir défendu par le passé des terroristes d'Al-Qaïda et des militants pro-Hamas.

Actuellement professeur de droit à l'Université de la Ville de New York, Kassem a également occupé le poste de conseiller politique principal dans l'administration de l'ancien président américain Joe Biden. Malgré cette expérience au sein de l'exécutif fédéral, sa nomination soulève de nombreuses questions et critiques, tant dans les sphères politiques que dans l'opinion publique américaine.

Les activités publiques et juridiques de Ramzi Kassem au fil des années alimentent la polémique. Dès la fin des années 1990, alors qu'il était étudiant à l'université Columbia, il s'était déjà illustré par une démarche révélatrice de ses positions. Il avait contacté le journal étudiant de l'université pour exiger que le nom d'un produit alimentaire de la cafétéria, baptisé "Israeli Wrap", soit modifié, arguant que l'utilisation du terme "israélien" était offensante pour les musulmans.

Au cours de sa carrière, Kassem a publié de nombreux articles dans lesquels il accusait Israël de "génocide systématique" et de "nettoyage ethnique". Il a également affirmé que le sionisme constituait un obstacle à la paix au Moyen-Orient. Ces prises de position radicales, combinées à son activité juridique au service de membres d'Al-Qaïda et de militants pro-Hamas, expliquent l'ampleur des réactions négatives que sa nomination a provoquées dans les médias américains et internationaux.

La fonction de conseiller juridique en chef de New York confère à son titulaire une influence considérable sur le fonctionnement de la municipalité. Le conseiller juridique principal est responsable des conseils continus prodigués au maire et à son cabinet, et joue un rôle central dans le soutien juridique apporté aux décisions clés de la politique municipale. Cette position stratégique amplifie d'autant plus les inquiétudes exprimées par les détracteurs de cette nomination, qui craignent que les positions idéologiques de Kassem n'influencent les orientations de la ville de New York sur des questions sensibles touchant aux relations communautaires et aux politiques internationales.