New York : un homme reconnu coupable d’un crime de haine après l’agression d’un touriste israélien

Un homme a été reconnu coupable d’un crime de haine à New York pour avoir agressé un touriste israélien quelques jours après l’attaque du 7 octobre 2023 en Israël, dans un contexte de forte hausse des actes antisémites aux États-Unis.

Selon le bureau du procureur de Manhattan, Yehia Amin a été condamné pour agression au troisième degré à caractère haineux par une juridiction pénale de l’État de New York. Il encourt une peine de 90 jours de prison, suivie de cinq ans de probation, avec un prononcé attendu fin mai.

Les faits remontent au 18 octobre 2023, près de Times Square. La victime, un Israélien de 23 ans, marchait avec quatre amis, tous portant une kippa, lorsqu’ils ont été pris à partie par l’agresseur. D’après l’acte d’accusation, Yehia Amin les a identifiés comme juifs avant de les suivre et de proférer des insultes antisémites.

Il a notamment déclaré : « Le Hamas devrait en tuer davantage », « Qu’Allah tue tous les juifs » et « Tous les juifs doivent mourir ». L’homme a ensuite frappé la victime à l’arrière de la tête avant de prendre la fuite.

Le groupe a poursuivi l’agresseur avec l’aide d’un policier présent à proximité, permettant son arrestation rapide. Selon les autorités, Yehia Amin a continué à tenir des propos antisémites même après son interpellation.

Cette affaire s’inscrit dans une série de procédures liées à des actes antisémites enregistrés à New York après l’attaque du Hamas contre Israël. Les poursuites pour crimes de haine restent relativement rares, les procureurs devant démontrer que l’agression est motivée par un biais discriminatoire, un seuil juridique élevé.

Cette condamnation marque néanmoins une étape importante dans la réponse judiciaire face à la recrudescence des violences antisémites dans la ville.