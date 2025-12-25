New York : un panneau géant "Jésus est palestinien" suscite la controverse en pleine période de Noël

Un panneau publicitaire numérique installé récemment à Times Square affirmant "Jésus est palestinien" a provoqué de vives réactions parmi les touristes et passants venus célébrer les fêtes de fin d’année à New York. L’affichage, financé par l’American-Arab Anti-Discrimination Committee (Comité anti-discrimination américano-arabe - ADC), est perçu par certains comme un message clivant, jugé inapproprié dans le contexte sensible actuel et en pleine période de Noël.

Le panneau présente le slogan en grandes lettres noires sur fond vert, accompagné sur une autre face du message "Joyeux Noël". Selon plusieurs visiteurs interrogés par le New York Post, l’initiative "attise les tensions" et risque d’être ressentie comme offensante. Des touristes britanniques ont notamment estimé que le message était "inflammatoire" et malvenu, tandis que d’autres ont souligné que Jésus est une figure universelle, rendant inutile toute revendication identitaire.

https://x.com/i/web/status/2003566348081971637 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

À l’origine de la campagne, l’ADC assume pleinement son choix. Son directeur exécutif national, Adeb Ayoub, explique que l’organisation loue des espaces publicitaires à Times Square depuis le début de l’année, avec des messages renouvelés chaque semaine. L’objectif affiché est de provoquer le débat et de mettre en avant ce qu’il décrit comme des valeurs et des racines communes entre chrétiens, musulmans et Arabes américains, à un moment où la fréquentation de la ville est à son maximum.

Selon lui, la campagne s’inscrit dans une thématique plus large visant à encourager le dialogue et à lutter contre ce qu’il qualifie de marginalisation des voix arabes et musulmanes aux États-Unis. Interrogé sur la question de l’identité religieuse de Jésus, Ayoub a adopté une position volontairement large, affirmant que le sujet est ouvert à l’interprétation et que chacun est libre de défendre sa propre lecture.

Si le panneau a suscité des critiques, il a également reçu des soutiens. Certains visiteurs européens ont défendu le droit à la liberté d’expression et estimé que le message ne posait pas de problème, soulignant que Jésus est une figure qui "appartient à tous".

L’ADC a déjà remplacé ce panneau par un nouveau message affirmant que "Jésus dirait : 'abattez ce mur'", en référence à une célèbre déclaration de l’ancien président américain Ronald Reagan au sujet du mur de Berlin et au mur de sécurité érigé par Israël pour empêcher les infiltrations de terroristes depuis les territoires palestiniens. D’autres affichages sont encore prévus, notamment à l’occasion du réveillon du Nouvel An, confirmant la volonté de l’organisation de maintenir une présence visible et provocatrice au cœur de Times Square.