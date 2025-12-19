New York : une recrue de Zohran Mamdani démissionne après la révélation de tweets antisémites

Une polémique embarrassante a frappé l’équipe du futur maire de New York, Zohran Mamdani. Une collaboratrice récemment nommée à un poste clé a présenté sa démission jeudi, après la mise au jour de plusieurs messages antisémites qu’elle avait publiés sur Twitter entre 2011 et 2014, selon des médias américains.

La personne concernée, Catherine Almonte Da Costa, venait d’être désignée responsable du recrutement au sein de la future administration municipale. Le média en ligne Judge Street Journal a révélé l’existence de ces anciens messages, dans lesquels elle tenait notamment des propos évoquant des stéréotypes antisémites, dont l’expression "Juifs avides d’argent". Le compte à l’origine de ces publications a depuis été supprimé.

Face à la controverse, une porte-parole de Zohran Mamdani a réagi en affirmant que le maire élu avait jugé ces propos "inacceptables" et totalement contraires à ses valeurs comme à celles de l’administration qu’il s’apprête à diriger. Dans la foulée, Catherine Almonte Da Costa a annoncé son départ et exprimé publiquement ses regrets. Elle a présenté des excuses, soulignant que ces tweets, écrits il y a plus de dix ans, ne correspondaient plus à ses convictions ni à la personne qu’elle est aujourd’hui.

Cette affaire intervient dans un contexte déjà sensible pour Zohran Mamdani, qui entrera en fonction en janvier et deviendra alors le premier maire musulman de l’histoire de New York. Depuis sa campagne municipale, il fait régulièrement l’objet d’accusations d’antisémitisme, liées à ses prises de position anti-israéliennes ainsi qu'à son entourage.

Si la démission rapide de la recrue vise à contenir la polémique, l’épisode met une nouvelle fois en lumière la vigilance accrue autour des questions d’antisémitisme dans la vie politique new-yorkaise, ainsi que les défis qui attendent la future administration dès ses premiers pas.