Nouvelle attaque antisémite aux États-Unis : une synagogue Habad vandalisée en Floride

Les autorités de Sarasota, en Floride, ont arrêté un homme de 30 ans soupçonné d'avoir pris pour cible une synagogue Habad dans une attaque qualifiée de crime de haine. Le suspect, identifié comme Brayton Laschinger, est accusé d'avoir lancé une brique contre une fenêtre du centre communautaire juif aux premières heures de la matinée du 29 juillet.

Les enquêteurs indiquent que les images de vidéosurveillance, ainsi que des informations fournies par le colocataire du suspect, ont permis de l'identifier rapidement. Lors de son interrogatoire, Laschinger a reconnu les faits. Selon la police, il a expliqué avoir été influencé par des contenus consultés sur les réseaux sociaux peu avant l'attaque et a admis avoir choisi ce bâtiment parce qu'il s'agissait d'un lieu de culte juif.

Il est désormais poursuivi pour dégradation volontaire d'un édifice religieux avec la circonstance aggravante de crime haineux. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 5 000 dollars.

Cette affaire intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites aux États-Unis. La Floride a déjà été le théâtre de plusieurs incidents visant des institutions juives ces dernières années, notamment un incendie criminel contre un centre Habad de Punta Gorda en 2025.