Seattle : deux morts et cinq blessés dans une fusillade lors d'un festival gastronomique

Une fusillade a éclaté dimanche soir au Seattle Center, en marge du festival gastronomique annuel Bite of Seattle, faisant au moins deux morts et cinq blessés, selon les autorités américaines.

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Les secours sont intervenus peu après 18 heures à la suite de plusieurs signalements de coups de feu. Les équipes médicales ont tenté de réanimer deux victimes, mais celles-ci ont été déclarées mortes sur place par les pompiers de Seattle. Cinq autres personnes ont été blessées et prises en charge, sans que leur état de santé n'ait été précisé dans l'immédiat.

La fusillade s'est produite alors que des milliers de visiteurs assistaient à ce rendez-vous populaire, qui réunit chaque année des dizaines de stands de restauration et des concerts en plein air au Seattle Center.

La police de Seattle a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'attaque. À ce stade, aucun suspect n'a été identifié publiquement et les autorités n'ont communiqué ni le mobile ni le nombre d'éventuels tireurs impliqués.

Le FBI a indiqué être informé des faits et suit l'évolution de l'enquête, sans préciser pour l'instant s'il participe directement aux investigations.