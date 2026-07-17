Spécial week-end | Banff : le parc national canadien né d'une découverte… par hasard

Considéré comme l'un des plus beaux espaces naturels d'Amérique du Nord, le parc national de Banff, au cœur des Rocheuses canadiennes, attire chaque année des millions de visiteurs. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il séduit par ses paysages spectaculaires, ses lacs turquoise, ses glaciers, sa faune sauvage et ses sommets culminant à plus de 3.000 mètres d'altitude.

Pourtant, l'histoire de Banff est née d'un simple hasard. À la fin des années 1870, lors de la construction du chemin de fer transcanadien, des ouvriers découvrent des sources d'eau chaude naturelles dans la vallée de la Bow. Face au potentiel touristique exceptionnel du site et aux différends sur son exploitation, le gouvernement canadien décide de protéger la zone en 1885. Cette réserve deviendra le premier parc national du Canada, marquant la naissance du réseau canadien des parcs nationaux.

Aujourd'hui, Banff s'étend sur plus de 6.600 km² de nature préservée et constitue l'un des rares endroits où il est possible d'observer, dans leur habitat naturel, des grizzlis, des loups, des élans, des mouflons ou encore des chèvres de montagne.

Les activités y sont nombreuses toute l'année. En été, les visiteurs profitent de dizaines de sentiers de randonnée, du canoë, du vélo ou de l'escalade, tandis que les célèbres lacs Louise et Moraine offrent des panoramas parmi les plus photographiés au monde. L'hiver, Banff se transforme en paradis du ski avec plusieurs stations réputées, mais aussi des activités comme le snowboard, les balades en raquettes ou les promenades en traîneau à chiens.

Les amateurs de détente peuvent également se relaxer dans les sources thermales qui ont fait la renommée du site, tandis que la ville de Banff propose restaurants, galeries, musées et téléphériques offrant des vues imprenables sur les Rocheuses.

En 2026, le prestigieux magazine Condé Nast Traveler a distingué Banff parmi les merveilles naturelles incontournables de l'année, tandis que National Geographic l'a classé parmi les meilleures destinations mondiales, saluant la richesse de sa biodiversité et la qualité de sa préservation. Un joyau naturel qui mérite pleinement sa réputation.