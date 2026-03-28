Spécial week-end | Barron Trump, à 20 ans, s’impose déjà comme une figure montante des affaires

Longtemps perçu comme le plus discret des enfants de Donald Trump, Barron Trump franchit un cap en célébrant ses 20 ans avec un profil déjà bien affirmé dans les sphères économiques et, en coulisses, politiques américaines. Selon plusieurs médias, il ne se contente plus de l’héritage familial et s’attelle à bâtir sa propre trajectoire.

D’après des estimations relayées notamment par Forbes, sa fortune atteindrait environ 150 millions de dollars, en grande partie grâce à des investissements réussis dans les cryptomonnaies. Des sources proches de la famille affirment qu’il aurait joué un rôle moteur dans certains projets liés aux actifs numériques, qui auraient généré des revenus considérables.

Mais Barron Trump ne limite pas ses ambitions à la finance. Il figure parmi les fondateurs et dirigeants de SOLLOS, une jeune entreprise spécialisée dans les boissons énergétiques à base de yerba maté, un substitut naturel au café. Lancée avec d’anciens camarades d’école en Floride, la société a déjà levé près d’un million de dollars et prépare une commercialisation à plus grande échelle dans les prochains mois.

Sur le plan académique, après un passage à New York University, il a poursuivi ses études à Washington, se rapprochant ainsi du centre du pouvoir. Cette position lui permettrait, selon certains observateurs, d’être exposé très tôt aux dynamiques politiques et aux cercles décisionnels de haut niveau.

Décrit comme ambitieux et méthodique, Barron Trump serait marqué à la fois par le sens des affaires de son père et par la discrétion de sa mère, Melania Trump. Contrairement à ses aînés, il privilégie une ascension plus silencieuse, fondée sur des projets économiques concrets plutôt que sur une exposition médiatique.

Avec son profil atypique et ses premières initiatives, il incarne une nouvelle génération d’héritiers cherchant à conjuguer influence, innovation et indépendance.