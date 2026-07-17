Spécial week-end | États-Unis : prison pour les parents de mineurs violents ?

Les violences commises par des adolescents prennent une ampleur préoccupante aux États-Unis. Les rassemblements organisés via TikTok ou Instagram, connus sous le nom de « Teen Takeovers », dégénèrent régulièrement en scènes de pillages, de vandalisme et d'agressions dans les grandes métropoles américaines. Face à cette recrudescence, plusieurs juridictions envisagent une réponse inédite : engager la responsabilité pénale des parents.

À Chicago, Detroit ou Washington, ces rassemblements ont donné lieu ces derniers mois à de nombreux incidents. À Chicago, un adolescent de 18 ans est notamment accusé d'avoir foncé volontairement sur cinq policiers avec son véhicule lors d'un rassemblement chaotique. Il est poursuivi pour plusieurs chefs de tentative de meurtre.

Estimant que les réponses policières et judiciaires restent insuffisantes, les autorités veulent désormais s'appuyer sur les lois sanctionnant la « contribution à la délinquance d'un mineur ». À Washington, les parents reconnus coupables pourraient encourir jusqu'à six mois de prison, tandis qu'à Chicago, une proposition prévoit des amendes pouvant atteindre 2 500 dollars et jusqu'à 364 jours d'emprisonnement.

L'ancienne juge Jeanine Pirro, aujourd'hui procureure fédérale à Washington, a annoncé un changement de doctrine : les parents pourront être poursuivis s'il est établi qu'ils savaient, ou auraient dû savoir, que leur enfant participait à ces violences sans intervenir.

Le débat trouve également un écho en Israël. Selon les autorités, 413 dossiers pénaux impliquant des mineurs ont été ouverts en seulement trois semaines, donnant lieu à 205 actes d'accusation. Plusieurs agressions commises par des bandes de jeunes, parfois diffusées sur les réseaux sociaux, ont récemment choqué l'opinion publique.

Face à cette montée des violences juvéniles, les autorités israéliennes renforcent les opérations de police tout en développant des programmes de prévention dans les établissements scolaires. Le débat reste ouvert entre une approche davantage axée sur la réinsertion des jeunes délinquants et un durcissement des sanctions, y compris à l'encontre de leurs parents.