Spécial week-end | Mesa Verde, le "Machu Picchu secret" de l'Amérique

Si le Machu Picchu fait rêver les voyageurs du monde entier, les États-Unis possèdent leur propre trésor archéologique : le parc national de Mesa Verde, dans le Colorado. Souvent surnommé le « Machu Picchu de l'Amérique », ce site spectaculaire abrite des cités de pierre construites à flanc de falaise par les Pueblos ancestraux, bien avant l'essor de la célèbre cité inca du Pérou.

Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Mesa Verde compte près de 5 000 sites archéologiques, dont des habitations, des tours de pierre, des bâtiments agricoles et d'impressionnants édifices cérémoniels. Les plus célèbres sont les villages troglodytiques, parfaitement conservés, considérés comme les plus vastes ensembles de ce type en Amérique du Nord.

Les premiers habitants se sont installés dans la région il y a environ 1 400 ans. Excellents agriculteurs et bâtisseurs, ils cultivaient le maïs, les haricots et les courges, tout en développant une architecture sophistiquée. Les célèbres habitations creusées dans les falaises ont été édifiées entre 1100 et 1200, soit plus de trois siècles avant la construction du Machu Picchu.

La civilisation pueblo a également laissé de nombreux témoignages de sa vie religieuse et politique, notamment les kivas, de grandes salles circulaires destinées aux cérémonies et aux réunions communautaires.

Pour des raisons encore inconnues, les habitants ont progressivement quitté Mesa Verde au XIIIᵉ siècle. Le site est resté abandonné pendant plusieurs siècles avant d'être redécouvert à la fin du XIXᵉ siècle. En 1906, le président Theodore Roosevelt en fit officiellement un parc national.

Aujourd'hui, Mesa Verde est l'une des plus remarquables destinations historiques des États-Unis. Les visiteurs peuvent admirer des panoramas spectaculaires, parcourir plusieurs sentiers de randonnée et découvrir les principaux sites archéologiques lors de visites guidées organisées sur réservation.