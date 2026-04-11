Un étudiant pakistanais reconnaît un projet d’attaque contre le centre ‘770’ de Habad à Brooklyn

Un étudiant pakistanais de 21 ans a reconnu cette semaine, mercredi, avoir préparé un projet d’attaque visant le centre mondial du mouvement Habad, situé à Brooklyn, aux États-Unis. Selon l’acte d’accusation, il projetait de mener une fusillade de masse à l’approche de la première commémoration des attaques du 7 octobre, avec pour objectif déclaré de « tuer le plus de juifs possible ».

Identifié comme Muhammad Shahzeb Khan, également connu sous le nom de « Shehzab Jadon », il étudiait au Canada. D’après les autorités, il a progressivement élaboré son projet après avoir diffusé des contenus liés à l’organisation État islamique sur les réseaux sociaux.

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L’enquête indique que deux des personnes avec lesquelles il échangeait étaient en réalité des agents infiltrés du FBI, dans le cadre de la Joint Terrorism Task Force. Ces interactions ont permis de documenter les différentes étapes du projet, incluant le choix des cibles et les moyens envisagés.

Au fil du temps, il a ciblé plusieurs centres Habad avant de se concentrer sur celui de Brooklyn. Il a également évoqué un calendrier visant à faire coïncider l’attaque avec une date symbolique.

Début septembre 2024, il a tenté de franchir clandestinement la frontière entre le Canada et les États-Unis, avec de l’argent destiné à rémunérer un passeur. Il a été arrêté le 4 septembre 2024 par les autorités canadiennes, en coordination avec le FBI.

Extradé vers les États-Unis en 2025, il a reconnu les faits et encourt une peine pouvant aller jusqu’à la réclusion à perpétuité. Sa condamnation est attendue en août 2026.