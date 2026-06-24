Un Israélien de Los Angeles accusé d’avoir fraudé Medicare à hauteur de 27 millions de dollars

Les autorités américaines ont annoncé l’arrestation à Los Angeles d’un citoyen israélien soupçonné d’avoir participé à une vaste fraude au système public d’assurance-maladie Medicare. Selon le département américain de la Justice, Oren David Shachar, 59 ans, aurait soumis pour près de 27,7 millions de dollars de fausses facturations liées à des soins palliatifs entre 2021 et mars 2026.

Propriétaire de quatre établissements de soins palliatifs dans la région de Los Angeles, Shachar est accusé d’avoir facturé à Medicare des prestations destinées à des patients ne remplissant pas les critères d’éligibilité, notamment des personnes qui n’étaient pas en phase terminale, condition requise pour bénéficier de ce type de prise en charge. Les enquêteurs l’accusent également d’avoir utilisé les données de personnes décédées afin de créer de faux dossiers médicaux et de réclamer des remboursements indus.

Selon l’acte d’accusation, le suspect aurait obtenu ces informations grâce à Jeannie Choi, employée d’une entreprise de pompes funèbres de Los Angeles, et à Abraham Shin, présenté comme l’un de ses intermédiaires. Les procureurs affirment que les deux complices présumés auraient vendu à Shachar des informations personnelles de bénéficiaires décédés ainsi que des recommandations de patients potentiels.

Les enquêteurs estiment que ces données ont été utilisées pour falsifier des dossiers médicaux donnant l’impression que des patients décédés avaient reçu des soins dans les établissements de Shachar. Celui-ci aurait ensuite facturé ces prestations à Medicare. Selon le département de la Justice, il aurait versé entre 1 000 et 3 000 dollars pour chaque dossier frauduleusement constitué.

Au total, les établissements contrôlés par Shachar auraient obtenu près de 26,9 millions de dollars de remboursements de Medicare. Une partie de ces fonds aurait notamment servi à financer l’achat d’une Rolls-Royce Phantom, selon les autorités.

Oren David Shachar, Abraham Shin et Jeannie Choi font face à seize chefs d’inculpation, dont fraude aux soins de santé et usurpation d’identité aggravée. Shachar et Shin ont plaidé non coupable et doivent être jugés à partir du 11 août. Choi n’a pas encore comparu devant la justice.

Cette affaire s’inscrit dans une vaste opération nationale contre la fraude aux soins de santé menée par les autorités américaines. Selon le département de la Justice, 455 personnes ont été inculpées dans le cadre de dossiers représentant plus de 6,5 milliards de dollars de fraudes présumées.