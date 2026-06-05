Un second Israélien, Nadir Adri, succombe à ses blessures après l’accident de bus au Panama

Nadir Adri, un habitant d’Ashdod grièvement blessé dans l’accident de la route survenu le 13 mai près de La Chorrera, au Panama, est décédé jeudi des suites de ses blessures. Sa mort porte à deux le nombre de victimes israéliennes de cette collision impliquant un minibus touristique et un autobus.

Selon les médias locaux, le minibus transportant des touristes a percuté l’arrière d’un bus qui s’était arrêté sur le bord de la route pour prendre des passagers en direction de Panama City. L’accident avait déjà coûté la vie à Noa Yitzhak, une professeure de danse de 22 ans originaire de Maalé Adoumim, qui voyageait alors en Amérique du Sud.

Quatre Israéliens avaient également été blessés dans la collision, dont Nadir Adri. Les secours avaient évacué les victimes vers un hôpital local avant leur transfert vers un établissement médical de Panama City, situé à environ une heure du lieu de l’accident. Les blessés y ont bénéficié de l’assistance de représentants des assurances et du ministère israélien des Affaires étrangères.

L’organisation de secours ZAKA avait indiqué avoir été alertée peu après l’accident, signalant la mort d’un citoyen israélien sur place ainsi que plusieurs blessés dans un état modéré à grave.

Les funérailles de Nadir Adri doivent se tenir vendredi matin à Ashdod. Supporter de longue date du club de football Hapoël Tel-Aviv, il a reçu un hommage appuyé de son équipe favorite. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le club l’a décrit comme une personne toujours prête à aider les autres, dotée d’un sourire permanent et d’un profond attachement à ses proches. L'Hapoël Tel-Aviv a également salué la mémoire d’un supporter passionné, animé d’un "immense cœur rouge".