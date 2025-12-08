Un terroriste du Hamas libéré lors d'un échange d’otages invité à un webinaire en Amérique du Nord

Un terroriste du Hamas, Othman Bilal, impliqué dans deux attentats-suicides et libéré dans le cadre d’un échange d’otages après le massacre du 7 octobre, a été invité dimanche soir à intervenir lors d’un webinaire organisé par plusieurs groupes opérant au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Bilal, ancien membre des Brigades Izz ad-Din al-Qassam condamné à 27 peines de prison à vie, est apparu aux côtés du fondateur du mouvement Masar Badil, Khaled Barakat — figure du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) sanctionnée par Washington — et de la professeure de l’université de Birzeit, Dr Wedad Barghouti, mère d’un terroriste du FPLP impliqué dans l’attentat d’Ein Bubin en 2019.

Le webinaire, consacré à la Première Intifada, a été promu par plusieurs organisations étudiantes et militantes basées à Vancouver, Seattle et Madrid. Aucune n’a mentionné que Bilal faisait partie des centaines de prisonniers libérés en février en échange de six otages israéliens retenus à Gaza.

Au cours de la discussion, Bilal a présenté la Première Intifada comme une « école populaire » de la lutte armée, soulignant que cette période avait permis de forger une « mentalité de résistance » ayant mené, selon lui, à la Seconde Intifada puis au massacre du 7 octobre. Les intervenants ont, à plusieurs reprises, décrit cette date comme un « moment d’espoir ». La participation de Bilal a suscité l’indignation au Canada. Le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a dénoncé la tenue de l’événement et appelé Ottawa à agir contre la promotion d’organisations liées à des entités terroristes désignées, assurant que « les Canadiens méritent d’être protégés de telles menaces ».