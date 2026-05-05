Une bibliothèque juive et un centre Chabad de la banlieue de Buenos Aires ont été attaqués ; aucun blessé n'est à déplorer

Jeudi soir, des cocktails Molotov ont été lancés contre le Centre littéraire israélien et la bibliothèque Max Nordau, un établissement culturel fondé en 1912 dans la banlieue de Buenos Aires. Selon les responsables de l'établissement, plusieurs individus ont lancé un moteur incendiaire rempli de carburant, brisant des vitres et causant des dégâts matériels. L'engin ne s'est toutefois pas enflammé et aucune victime n'est à déplorer.

Quelques jours plus tard, un centre Chabad de la ville a également été visé. L'organisation représentative de la communauté juive en argentine, DAIA, a confirmé l'incident et a déclaré : « Nous sommes très préoccupés par la rapidité et la récurrence de ces actes antisémites ».

Le ministère de la Sécurité de la province de Buenos Aires, ainsi que les unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme, sont chargés de l'enquête. La bibliothèque a annoncé un renforcement immédiat de ses dispositifs de sécurité.

Le maire de La Plata, Julio Alak, a condamné ces violences, estimant qu'elles « menacent la coexistence démocratique et les valeurs de respect et de pluralisme ». Il a assuré que la ville ne tolérerait « ni la haine ni l'intolérance ».

Ces incidents interviennent dans un contexte de vigilance autour des institutions juives à travers le monde. L'Argentine, qui abrite la plus importante communauté juive d'Amérique latine, a déjà été marquée par des attentats meurtriers, notamment celui contre le centre communautaire AMIA en 1994, qui avait fait 85 morts.

À ce stade, aucune arrestation n’a été annoncée.