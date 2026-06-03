Une star de téléréalité pro-israélienne pourrait devenir le prochain maire de Los Angeles

Qui aurait imaginé voir une ancienne star de MTV aux portes de la mairie de Los Angeles ?

À quelques heures du scrutin municipal, Spencer Pratt, célèbre pour son rôle dans l’émission de téléréalité « The Hills », est devenu l’un des candidats les plus inattendus de la campagne.

Selon les derniers sondages, il recueille 21 % des intentions de vote, derrière la maire sortante Karen Bass (26 %) et la conseillère municipale Nithya Raman (25 %), dans une course particulièrement serrée.

Si les questions du logement, du sans-abrisme et de la reconstruction après les incendies qui ont frappé la Californie ont dominé les débats, la lutte contre l’antisémitisme s’est imposée comme un sujet majeur ces dernières semaines.

La région de Los Angeles abrite l’une des plus importantes communautés juives des États-Unis, avec plus d’un demi-million de Juifs et d’Israéliens.

Républicain et fervent soutien de Donald Trump, Spencer Pratt s’est distingué par ses prises de position très favorables à Israël depuis les attaques du 7 octobre 2023.

L’ancien animateur de téléréalité a participé à plusieurs rassemblements pro-israéliens et fait de la lutte contre l’antisémitisme l’un des axes centraux de sa campagne.

« Je veux que les familles juives se sentent en sécurité lorsque leurs enfants vont à la synagogue ou à l’université », a-t-il déclaré lors d’une récente interview.

Cette posture lui a valu le soutien de plusieurs personnalités influentes de la communauté juive de Los Angeles, parmi lesquelles le producteur Haim Saban et Ashley Underwood, épouse du célèbre humoriste Larry David.

Face à lui, Karen Bass conserve des liens solides avec la communauté juive et a condamné les attaques du 7 octobre tout en renforçant la sécurité autour des institutions juives de la ville.

Nithya Raman se retrouve quant à elle dans une position plus délicate après avoir accusé Israël de « génocide » tout en affirmant soutenir son droit à exister.

Dans une ville traditionnellement démocrate, la percée de Spencer Pratt illustre l’importance croissante des questions liées à Israël et à l’antisémitisme dans le débat politique local.

Reste à savoir si l’ancien « méchant » de la téléréalité américaine pourra transformer l’essai et créer l’une des plus grandes surprises politiques de l’année aux États-Unis.