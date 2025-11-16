Vague de protestations aux relents antisémites contre la présidente du Mexique

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum fait face à une montée inquiétante de contestations teintées d'antisémitisme. Sur les réseaux sociaux circule une photo montrant les grilles du palais présidentiel à Mexico tagguées de l'inscription "Pu... juive", devant laquelle se dressent des manifestants.

La contestation contre Sheinbaum s'est intensifiée ces derniers jours après que des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale pour dénoncer la gestion défaillante de la violence liée aux cartels de la drogue qui sévissent dans le pays.

Ces manifestations, considérées comme faisant partie d'une vague de mobilisation de la génération Z, ont éclaté suite à plusieurs meurtres très médiatisés qui ont bouleversé le pays. Des images ont notamment circulé montrant des manifestants assiégeant le bâtiment présidentiel et forçant les barrières de sécurité. Les forces de l'ordre ont réagi en utilisant des gaz lacrymogènes et en recourant à la force physique contre les protestataires.

"Israël condamne fermement les insultes antisémites et sexistes proférées à l'encontre de la présidente du Mexique. Ce type d'attaques n'a pas sa place dans le discours politique. Toutes les formes d'antisémitisme, quel que soit le contexte, doivent être rejetées sans équivoque", a réagi le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar.

Claudia Sheinbaum, 62 ans, d'origine juive, est la première femme à accéder à la présidence dans l'histoire du Mexique. Elle occupe cette fonction depuis environ un an.

Cette flambée de tensions intervient alors que le Mexique est confronté à une crise sécuritaire majeure liée aux activités des organisations criminelles, situation qui alimente la colère populaire et, manifestement, fait ressurgir des discours antisémites à l'encontre de la cheffe de l'État.