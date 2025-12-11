Zohran Mamdani a participé à une célébration avec la communauté juive de Satmar à Brooklyn

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a participé hier soir à une célébration organisée par le mouvement hassidique Satmar à Brooklyn, a indiqué l’un des principaux organisateurs politiques de la communauté, le rabbin Moishe Indig. « La communauté Satmar a été honorée d’accueillir le maire élu Zohran Mamdani », a-t-il déclaré.

L’événement marquait Kaf Alef Kislev, l’anniversaire hébraïque de l’évasion en 1944 du rabbin Joel Teitelbaum, fondateur du mouvement, qui échappa aux nazis avant de s’établir à New York, où il érigea l’un des courants hassidiques les plus influents au sein de la ville.

Des images diffusées par Indig montrent Mamdani, portant une kippa, rencontrant des responsables communautaires sur la scène de l’événement. « C’est un immense honneur d’accueillir l’honorable maire élu Zohran Mamdani », a lancé un intervenant sous les applaudissements.

https://x.com/i/web/status/1999142142988394815 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon ce dernier, Mamdani avait promis avant l’élection à Moishe Indig qu’il deviendrait « un nouvel ami de la communauté », et il a tenu parole en participant à la célébration avant même son investiture.

L’appui de Moishe Indig à Mamdani avait toutefois provoqué une fracture interne au sein des Satmar, certains s’opposant à ce choix politique. Le rabbin a ensuite défendu son soutien dans une interview au magazine Mishpacha, affirmant avoir agi dans l’intérêt de la communauté.

Les Satmar, non sionistes pour des raisons théologiques, ne s’alignent pas pour autant sur les mouvements anti-israéliens auxquels Mamdani est associé. Ce dernier s’est en revanche opposé aux initiatives visant à retirer les financements publics aux yeshivas ne respectant pas les standards éducatifs de l’État, un enjeu crucial pour les hassidim.

Le quartier Satmar de South Williamsburg avait majoritairement voté pour Andrew Cuomo, adversaire de Mamdani lors de l’élection municipale.