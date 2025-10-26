Zohran Mamdani moqué par J.D. Vance après avoir affirmé que sa tante était une "vraie victime du 11 septembre"

Le vice-président J.D. Vance a vivement critiqué le candidat à la mairie de New York, Zohran Mamdani, après que ce dernier a partagé l'histoire personnelle de sa tante musulmane à la suite des attentats du 11 septembre. Lors d’un discours au Centre culturel islamique du Bronx, Mamdani a raconté comment sa tante, portant le hijab, se sentait menacée dans le métro en raison de la montée de l’islamophobie après les attaques. Il l’a qualifiée de « véritable victime » du 11 septembre, soulignant la discrimination vécue par les Américains musulmans à cette période.

Vance a réagi sur les réseaux sociaux, raillant la description de sa tante par Mamdani comme une « véritable victime » du 11 septembre. "D'après Zphran, la 'véritable' victime du 11 septembre est sa tante qui été victime de (présumés) regards de travers", a écrit le vice-président sur X. Le candidat à la mairie a défendu ses propos, affirmant que l’expérience de sa tante reflétait les difficultés rencontrées par la communauté musulmane américaine après le 11 septembre. Il a réaffirmé son engagement à représenter cette communauté et à ne jamais cacher son identité ni sa foi.

Cette polémique s’inscrit dans un contexte de tensions déjà fortes dans la course à la mairie, où ses adversaires, dont l’ancien gouverneur Andrew Cuomo et le républicain Curtis Sliwa, l’accusent d’extrémisme et d’antisémitisme en raison de ses positions pro-palestiniennes. Mamdani a également été critiqué pour ses liens avec certaines personnalités islamistes et ses prises de position sur Israël particulièrement violentes.

Alors que le vote anticipé a débuté, Mamdani est donné favori pour remporter la mairie de New York.