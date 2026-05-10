À Kiev, une cérémonie collective de mariages juifs symbolise l’espoir après le cessez-le-feu

Pour la première fois depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’accalmie provoquée par le récent cessez-le-feu a permis à la communauté juive de Kiev d’organiser un événement exceptionnel : une grande cérémonie collective de mariages juifs, marquée par des scènes d’émotion et de résilience.

La célébration s’est tenue au centre communautaire « Beit Menachem » de la capitale ukrainienne et a rapidement attiré l’attention bien au-delà de la communauté juive, recevant une importante couverture des médias locaux.

Dans une ville longtemps rythmée par les sirènes d’alerte, les bombardements et l’incertitude quotidienne, plusieurs couples ont choisi de se marier religieusement sous la houppa après des années de vie commune retardées par la guerre.

Parmi eux, un couple âgé de 92 ans a profondément ému les participants, devenant l’un des symboles les plus marquants de cette soirée hors du commun. Jeunes mariés, couples de 65 ans et nonagénaires se sont ainsi retrouvés côte à côte sous le dais nuptial, dans une atmosphère mêlant joie, soulagement et émotion.

Des enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants entouraient les mariés, offrant une image puissante de continuité et de transmission malgré les épreuves traversées par le pays depuis le début du conflit.

Le grand rabbin de Kiev, Yonatan Markovitch, a décrit cette cérémonie comme l’un des moments les plus bouleversants vécus par la communauté ces dernières années.

« Voir un couple de 92 ans entrer sous la houppa n’est pas quelque chose d’ordinaire », a-t-il déclaré. « Nous vivons depuis longtemps sous l’ombre de la guerre, avec l’incertitude et les défis quotidiens devenus une réalité normale. Et précisément dans cette réalité complexe, des personnes choisissent de s’arrêter un instant pour proclamer : nous continuons la chaîne des générations, nous préservons notre tradition et nous construisons un foyer juif. »

Dans une Ukraine meurtrie par plus de quatre années de guerre, cette soirée a offert une parenthèse rare de lumière et d’espérance.