À Londres, Antonio Guterres alerte sur des forces qui fragilisent la coopération internationale

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a mis en garde samedi à Londres contre l’action de « forces puissantes » cherchant à saper la coopération internationale, lors d’un discours prononcé à l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la toute première Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies.

S’exprimant au Methodist Central Hall, lieu symbolique où s’était tenue le 10 janvier 1946 la session inaugurale de l’Assemblée générale des Nations unies, Antonio Guterres a rappelé que le siège new-yorkais de l’ONU n’était pas encore construit à l’époque. Il a ouvert son intervention en exprimant sa « gratitude » au Royaume-Uni, saluant son « rôle décisif » dans la création de l’institution et son statut de « pilier solide du multilatéralisme ». Il a été reçu à Londres par le Premier ministre Keir Starmer.

Dressant un constat sévère de l’état du monde, le chef de l’ONU a qualifié 2025 « d’année extrêmement difficile pour la coopération internationale et les valeurs des Nations unies ». Il a évoqué l’aggravation du « chaos climatique », le « bafouement » du droit international et la multiplication des crises, tout en soulignant que « des forces puissantes s’alignent » pour affaiblir les mécanismes de coopération entre États.

Pour autant, Antonio Guterres a voulu se montrer résolument optimiste. « Malgré ces mers agitées, nous continuons d’avancer », a-t-il affirmé, citant l’entrée en vigueur, samedi même, du traité sur la haute mer comme un exemple de « diplomatie moderne » capable de produire des résultats concrets. Selon lui, ces « victoires discrètes » — guerres évitées, famines prévenues, accords essentiels conclus — passent souvent inaperçues dans le débat public.

S’adressant enfin aux représentants de la société civile présents, il les a appelés à un engagement renforcé, estimant que « nous avons plus que jamais besoin de vous » pour défendre le multilatéralisme et les principes fondateurs de l’ONU, alors que son mandat s’achèvera le 31 décembre prochain.