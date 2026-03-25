Antonio Guterres alerte sur une guerre "hors de contrôle" et appelle à un arrêt des combats

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel pressant à mettre fin à l’escalade militaire au Moyen-Orient, estimant que la guerre en cours a désormais « dépassé les limites que même les dirigeants pensaient inimaginables ». Dans une déclaration ferme, il a exhorté les États-Unis et Israël à cesser les hostilités contre l’Iran, soulignant l’aggravation rapide de la situation humanitaire, la hausse des victimes civiles et les répercussions économiques mondiales croissantes.

Dans le même temps, Antonio Guterres a également appelé l’Iran à mettre un terme à ses attaques contre ses voisins, insistant sur la responsabilité de l’ensemble des acteurs impliqués dans le conflit. « La souffrance humaine s’intensifie », a-t-il averti, mettant en garde contre un engrenage incontrôlable.

Le chef de l’ONU s’est également inquiété de la situation au Liban, appelant à éviter toute répétition du « modèle de Gaza ». Il a exhorté le Hezbollah à cesser ses tirs contre Israël, tout en demandant à Israël de mettre fin à ses frappes sur le territoire libanais, où les civils paient un lourd tribut.

Antonio Guterres a décrit une guerre « hors de contrôle », redoutant un conflit régional encore plus large susceptible de provoquer une « marée de souffrance humaine ». Il a rappelé avoir alerté dès le début des affrontements sur le risque d’une réaction en chaîne incontrôlable, une crainte qui, selon lui, se confirme aujourd’hui.

Dans ce contexte, il a annoncé la nomination du diplomate français Jean Arnault comme envoyé personnel chargé de coordonner les efforts internationaux en vue d’une désescalade et de soutenir les initiatives de paix en cours.

Face à l’intensification des combats, l’ONU tente ainsi de relancer une dynamique diplomatique pour contenir un conflit dont les conséquences dépassent désormais largement le cadre régional.