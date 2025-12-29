Benjamin Netanyahou échange avec Elon Musk sur l’IA et les véhicules autonomes

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu, dimanche soir, une visioconférence depuis la Floride avec le milliardaire américain Elon Musk, la ministre des Transports Miri Regev et le directeur de l’Autorité nationale de l’intelligence artificielle, Erez Askal. L’échange s’est déroulé à la veille de la rencontre attendue entre Netanyahou et le président américain Donald Trump.

Selon le bureau du Premier ministre, Elon Musk a confirmé sa participation à une conférence internationale sur les transports intelligents qui se tiendra en Israël au mois de mars prochain. Cette visite doit s’inscrire dans le cadre d’un renforcement des coopérations technologiques entre Israël et les entreprises du milliardaire.

Les discussions ont notamment porté sur la poursuite des collaborations avec Tesla et sur l’avancement de la législation israélienne relative aux véhicules autonomes. Le gouvernement entend adapter son cadre réglementaire afin de faciliter le déploiement de ces technologies, tout en garantissant des standards élevés de sécurité.

Benjamin Netanyahou et Elon Musk ont également longuement échangé sur le développement de l’intelligence artificielle en Israël. Les deux hommes se connaissent bien : en septembre 2023, ils avaient participé ensemble à un débat de fond sur l’éthique de l’IA dans une usine Tesla en Californie.

« Nous avons l’intention de propulser Israël vers l’avant et d’en faire un leader mondial dans le domaine de l’intelligence artificielle, comme nous l’avons fait dans le cyber et d’autres technologies », a déclaré le Premier ministre. Cette ambition s’inscrit dans la volonté affichée de consolider la place d’Israël parmi les grandes puissances technologiques mondiales.