Bolivie : crash d’un avion militaire chargé de billets, au moins 20 morts et des pillages

Au moins 20 personnes ont perdu la vie vendredi dans le crash d’un avion militaire bolivien à l’aéroport international d’El Alto, près de La Paz. L’appareil, un C-130 Hercules de la Force aérienne en provenance de Santa Cruz, transportait des billets émis par la Banque centrale lorsque l’accident s’est produit dans des conditions météorologiques difficiles.

Selon les autorités, l’avion aurait manqué son atterrissage avant de percuter une route à proximité de l’aéroport, provoquant d’importants dégâts matériels. Au moins 28 blessés ont été pris en charge par les services de secours, tandis que les hôpitaux locaux ont lancé un appel urgent aux dons de sang. Les opérations aéroportuaires ont été temporairement suspendues.

Des images diffusées sur place montrent des débris du fuselage éparpillés dans une avenue, ainsi que des véhicules lourdement endommagés. Des témoins évoquent une forte grêle et des éclairs au moment du drame. Le président Rodrigo Paz a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, qualifiant la journée de « grande douleur ».

Le crash a également déclenché des scènes de chaos. Les billets transportés par l’appareil se sont dispersés au sol, attirant une foule tentant de s’en emparer. La police a dû intervenir avec des gaz lacrymogènes pour disperser les curieux. Le ministère de la Défense a précisé que ces billets ne portaient ni numérotation ni série officielle et étaient donc dépourvus de toute valeur légale.

Une commission d’enquête a été mise en place pour déterminer les causes de l’accident. Le parquet de La Paz a par ailleurs signalé des pillages dans les environs et annoncé douze interpellations.