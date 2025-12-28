"Bruxelles n’est plus belge" : Elon Musk provoque une polémique après des propos sur l’immigration

Elon Musk a suscité une vive controverse en s’attaquant à la Belgique et, plus largement, à l’Europe, à travers plusieurs messages publiés sur le réseau social X. À l’origine de cette polémique, une étude controversée affirmant que près de 75 % des enfants vivant à Bruxelles seraient d’origine non européenne.

Cette analyse émane du site Immigration Barometer, créé en 2020 par le Vlaams Belang, un parti d’extrême droite flamand. Relayée par l’influenceur libano-australien Mario Nawfal, très suivi sur X, l’étude a rapidement gagné en visibilité. Nawfal, connu pour ses entretiens réguliers avec des figures proches de Donald Trump et du monde des affaires, a contribué à porter ces chiffres jusqu’au milliardaire américain.

Réagissant à cette publication, Elon Musk a d’abord affirmé que "la capitale de la Belgique n’est plus belge", reprenant à son compte des données dont la méthodologie et la fiabilité sont largement contestées. Quelques jours plus tard, il a durci son propos en écrivant : "73 % des enfants de Bruxelles, capitale de l’Europe, ne sont pas européens ! Le Grand Remplacement a déjà eu lieu", utilisant une expression associée aux thèses complotistes de l’extrême droite.

Ces déclarations s’inscrivent dans une série de prises de position récentes du patron de Tesla et de SpaceX sur les questions migratoires. Le 21 décembre, il avait déjà affirmé que "l’Europe ne sera bientôt plus l’Europe" sans hausse de la natalité ou changement radical des politiques migratoires, en réponse à un message comparant la situation démographique de l’Autriche et de la Belgique.