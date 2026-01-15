Canada–Chine : Mark Carney salue le leadership de Xi et un "nouveau chapitre" dans les relations bilatérales

Le Premier ministre canadien Mark Carney a salué jeudi l’amélioration des relations entre le Canada et la Chine, louant le leadership du président Xi Jinping et affirmant que les deux pays étaient engagés sur une nouvelle voie de coopération, malgré un contexte international marqué par les divisions et les tensions géopolitiques.

En visite officielle de quatre jours à Chine, la première d’un Premier ministre canadien depuis 2017, Mark Carney a déclaré être « encouragé par la rapidité des progrès » réalisés dans la relation bilatérale. Il s’exprimait à Pékin lors d’une rencontre avec le président de l’Assemblée nationale populaire, Zhao Leji, avant un nouvel entretien prévu vendredi avec Xi Jinping.

« Cela crée les conditions de discussions stratégiques sur un large éventail de sujets, de l’énergie à l’agriculture, en passant par la sécurité et les échanges entre les peuples », a-t-il affirmé. Le chef du gouvernement canadien a également souligné la nécessité du multilatéralisme dans un monde « en désordre ».

Cette dynamique marque un tournant après plusieurs années de tensions sous l’ancien Premier ministre Justin Trudeau, notamment liées aux droits de douane imposés par Ottawa sur les véhicules électriques chinois en 2024, et aux mesures de rétorsion de Pékin sur les produits agricoles canadiens.

Lors d’un entretien séparé avec le Premier ministre chinois Li Qiang, Carney a indiqué que les deux pays travaillaient à lever les « irritants commerciaux » et à créer de nouvelles opportunités économiques. Un accord-cadre signé jeudi prévoit le maintien de canaux de dialogue ouverts et une coopération renforcée dans l’énergie, l’agriculture, les technologies avancées et l’industrie.

Ces discussions interviennent alors que le Canada cherche à diversifier ses marchés d’exportation, dans un contexte de tensions commerciales persistantes avec les États-Unis.