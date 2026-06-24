Coup de tonnerre à la CPI : la destitution de Karim Khan recommandée pour « faute grave »

Une commission interne de la Cour pénale internationale (CPI) a recommandé la destitution du procureur Karim Khan, estimant qu’il avait commis une « faute grave » dans le cadre d’une affaire de harcèlement et d’agressions sexuelles présumées, selon des documents obtenus par Reuters.

D’après l’agence de presse, l’organe chargé d’examiner les accusations a conclu que le procureur britannique avait entretenu une relation inappropriée avec une collaboratrice placée sous son autorité, et que des éléments permettaient d’établir des contacts sexuels non consentis. Le rapport, daté du 8 juin, recommande officiellement sa révocation.

Les allégations ont été formulées par une avocate malaisienne ayant travaillé au sein de l’équipe de Karim Khan. Celle-ci affirme avoir subi des actes de harcèlement et plusieurs agressions sexuelles lors de déplacements professionnels entre 2023 et 2024, notamment à New York, Paris, La Haye, Bogota et Kinshasa. Selon son témoignage, les faits se seraient produits dans un contexte marqué par un important déséquilibre hiérarchique.

Karim Khan conteste catégoriquement ces accusations. Ses avocats dénoncent une procédure irrégulière et affirment qu’un examen distinct mené par un collège de juges n’a pas permis d’établir les faits « au-delà de tout doute raisonnable ».

Les 125 États membres de la CPI doivent se prononcer sur son avenir lors d’un vote prévu le 24 juillet à New York. Une majorité d’au moins 63 États serait nécessaire pour entériner sa destitution.

Cette affaire intervient alors que la CPI traverse une période de fortes tensions. Karim Khan est notamment le procureur qui a demandé puis obtenu des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes présumés commis durant la guerre à Gaza. Même en cas de révocation du procureur, ces mandats d’arrêt resteraient en vigueur, le bureau du procureur étant actuellement dirigé par ses adjoints depuis sa mise en retrait temporaire de ses fonctions.