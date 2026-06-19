Crise diplomatique entre Rome et Washington

Donald Trump a affirmé que Giorgia Meloni l’aurait « supplié » de prendre une photo avec lui lors du G7.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Google NewsSuivez-nousSuivre
President Donald Trump greets Italy's Prime Minister Giorgia Meloni
President Donald Trump greets Italy's Prime Minister Giorgia Meloni AP Photo/Evan Vucci, Pool

Un nouvel incident diplomatique oppose l’Italie et les États-Unis. Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé vendredi l’annulation de sa visite officielle à Washington, prévue les 21 et 22 juin, en réaction à des déclarations jugées offensantes du président américain Donald Trump à l’encontre de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

La polémique est née après une interview téléphonique accordée par Donald Trump à la chaîne italienne La7. Selon la transcription publiée par le média, le président américain a affirmé que Giorgia Meloni l’avait « supplié » de prendre une photo avec lui lors du récent sommet du G7 organisé en France.

Trump au G7 avec son deal en poche : après l'accord USA-Iran, l'espoir d'une paix Ukraine-Russie
Trump au G7 avec son deal en poche : après l'accord USA-Iran, l'espoir d'une paix Ukraine-Russie

Ces propos ont immédiatement provoqué une vive réaction à Rome. Dans une vidéo publiée sur le réseau social X, Giorgia Meloni s’est dite « stupéfaite » par ce qu’elle a qualifié de « pures inventions ».

Le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a, lui aussi, dénoncé des déclarations « graves et offensantes » visant la dirigeante italienne. Pour marquer le mécontentement du gouvernement, il a décidé d’annuler son déplacement aux États-Unis.

L’incident intervient dans un contexte international déjà marqué par de fortes tensions diplomatiques. Il pourrait fragiliser temporairement les relations entre Rome et Washington, alors que l’Italie demeure l’un des principaux alliés des États-Unis au sein de l’OTAN et de l’Union européenne.

Cet article a reçu 5 commentaires

Commentaires