Danone recule fortement en Bourse après le blocage de laits infantiles à Singapour

Le titre Danone a subi une violente correction mercredi à la Bourse de Paris, perdant jusqu’à près de 12% en séance avant de limiter ses pertes autour de –6,7%. En cause : le blocage préventif de lots de laits infantiles par les autorités de Singapour, dans un contexte déjà tendu pour le secteur.

Le groupe agroalimentaire français a confirmé que la Singapore Food Agency avait demandé, par précaution, le blocage de « quelques palettes » de laits infantiles Dumex 1er âge, spécifiquement fabriqués pour le marché singapourien. Ces produits n’avaient pas encore été livrés en magasin.

Danone insiste toutefois sur l’absence de risque avéré : « L’ensemble des contrôles réalisés confirme que nos produits sont sûrs et pleinement conformes aux réglementations internationales et locales », assure le groupe, précisant qu’aucune non-conformité liée à Bacillus cereus n’a été identifiée. À ce stade, aucun autre lait infantile Danone ne fait l’objet d’un rappel dans le monde.

Ce blocage intervient alors que d’autres marques sont directement concernées par des rappels, notamment celles du groupe suisse Nestlé, dont le titre reculait plus modestement à la Bourse suisse. Les autorités singapouriennes ont évoqué la détection de céréulide, une toxine bactérienne susceptible de provoquer des troubles digestifs, dans certains produits concurrents.

À ces inquiétudes sanitaires s’ajoutent des facteurs structurels. La Deutsche Bank a abaissé son objectif de cours sur Danone, pointant le ralentissement marqué des importations chinoises de lait infantile. La banque souligne notamment la chute de 17% des naissances en Chine l’an dernier, un signal préoccupant pour les acteurs fortement exposés à ce marché.

Entre prudence sanitaire et vents contraires démographiques, Danone fait face à une période de forte nervosité boursière.