Des hackers russes menacent de révéler la localisation de responsables israéliens

Un groupe de pirates informatiques russes opérant sous le nom de DieNet a menacé jeudi de divulguer la localisation du ministre israélien de l'Éducation Yoav Kisch et de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Yechiel Leiter.

Sur la plateforme Telegram, le collectif de hackers a publié un message recommandant au ministre de changer d'emplacement : "Salut Yoav, si tu veux être en sécurité, nous te recommandons de changer ta position géographique avant que DieNet Hack ne la publie prochainement."

Ce n'est pas la première attaque du groupe. Mercredi, les pirates avaient déjà publié des documents révélant prétendument des informations personnelles sur le président de la Knesset, Amir Ohana, selon le site d'information Walla. Sur leur canal Telegram, le groupe a diffusé des captures d'écran de ce qui semble être le compte WhatsApp personnel d'Ohana, accompagnées de numéros de téléphone et d'adresses électroniques privées qui lui seraient associés.

Ces cyberattaques s'inscrivent dans une série d'actions visant des personnalités politiques et diplomatiques israéliennes de haut niveau. Les autorités de sécurité n'ont pas encore commenté publiquement ces menaces, ni confirmé l'authenticité des informations prétendument divulguées par le groupe DieNet.

Cette escalade dans les attaques numériques contre des responsables israéliens soulève des questions sur la sécurité des communications des hauts fonctionnaires et la vulnérabilité des systèmes de protection des données sensibles dans un contexte géopolitique tendu.