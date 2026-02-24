Des organisations humanitaires saisissent la Cour suprême israélienne pour bloquer l'expulsion de 37 ONG

Dix-sept organisations humanitaires internationales ont annoncé avoir saisi la Cour suprême israélienne afin de bloquer une décision gouvernementale ordonnant à 37 ONG de cesser leurs activités dans les Territoires palestiniens. Elles alertent sur des conséquences « catastrophiques » pour les populations civiles dépendantes de l’aide humanitaire.

Le recours déposé auprès de la plus haute juridiction d’Israël demande la suspension en urgence des cessations d’activité prévues pour le 1er mars, dans l’attente d’un examen judiciaire approfondi. Les requérantes estiment que la décision compromet gravement l’accès aux soins, à l’aide alimentaire et aux services de base pour des milliers de bénéficiaires.

Le 30 décembre, les autorités israéliennes avaient informé 37 organisations que leur licence d’opérer arrivait à expiration. Le renouvellement serait conditionné à la transmission d’une liste nominative de leurs employés palestiniens. Parmi les ONG concernées figurent Médecins sans frontières (MSF), Oxfam, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) et CARE.

Les organisations dénoncent une exigence qu’elles jugent problématique sur le plan juridique et éthique, arguant qu’elle pourrait mettre en danger leur personnel local et compromettre leur neutralité opérationnelle. Elles soutiennent que l’obligation de divulguer l’identité de leurs employés contrevient aux principes humanitaires et à la protection des données.