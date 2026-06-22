Des ratons découverts à bord d'un vol Arkia entre la Grèce et Israël

Une découverte pour le moins inquiétante a été faite dimanche à bord d'un vol de la compagnie israélienne Arkia reliant Préveza, en Grèce, à Tel-Aviv. Des membres de l'équipage ont trouvé un sac contenant des bébés rats à l'intérieur d'un chariot de service destiné aux boissons.

Selon Arkia, le chariot, qui contenait des gobelets jetables et des bouteilles d'eau, avait été chargé en Israël avant le départ vers la Grèce et devait être utilisé pour le vol retour vers Tel-Aviv. Dès la découverte des rongeurs, l'équipement a été immédiatement retiré du service.

La compagnie aérienne assure qu'à aucun moment les animaux n'ont été en contact avec les repas servis aux passagers ni avec les aliments destinés à l'équipage. Elle attribue la responsabilité de l'incident à son fournisseur de restauration aérienne, la société TMM, chargée de la préparation, du stockage et du transport des produits.

« La responsabilité des entrepôts, des équipements, des conditions sanitaires et du contrôle qualité incombe entièrement à TMM », a déclaré Arkia, exigeant une enquête approfondie et des mesures correctives pour éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

De son côté, TMM rejette fermement ces accusations. L'entreprise affirme que le chariot, qui ne contenait que des boissons, avait été inspecté avant le départ par un membre de l'équipage d'Arkia ainsi que par un représentant de la société, lesquels l'avaient jugé conforme. Selon TMM, la présence des rongeurs n'a été constatée qu'une fois l'appareil immobilisé en Grèce.

Le fournisseur de restauration estime désormais qu'il appartient à Arkia de mener une enquête interne afin de déterminer comment un incident aussi grave a pu se produire à bord de ses avions.