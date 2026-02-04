Deux chercheurs de l’Université de Tel-Aviv lauréats d'une bourse européenne

Deux chercheurs de l’Université de Tel-Aviv figurent parmi les lauréats 2026 de la très sélective bourse « Proof of Concept » du Conseil européen de la recherche (ERC). Cette distinction vise à accompagner des projets scientifiques d’excellence vers leurs premières applications concrètes et leur potentiel de commercialisation.

La professeure Ayala Lampel, de l’École de biomédecine et de recherche sur le cancer, est récompensée pour ses travaux pionniers sur le développement de « micro-usines » : des structures microscopiques issues de processus de séparation de phases permettant de contrôler finement des réactions chimiques. Il s’agit de la deuxième bourse ERC attribuée à la chercheuse. Son projet porte sur la mise au point d’une méthode innovante, plus efficace et plus sûre, pour produire des conjugués anticorps-médicament, des biothérapies ciblées combinant un anticorps reconnaissant les cellules tumorales et un agent chimiothérapeutique. En s’appuyant sur des microréacteurs et une réaction de chimie « click » catalysée par le cuivre, l’étude vise à dépasser les limites des technologies actuelles, encore peu performantes.

Le professeur Pavel Ginzburg, de la Faculté d’ingénierie, est quant à lui un spécialiste reconnu de la nanophotonique, de l’optique quantique et des métamatériaux. Lauréat du prix du ministre israélien de l’Immigration et de l’Intégration pour sa contribution exceptionnelle durant la guerre des Épées de fer, il concentre ses recherches sur les enjeux de sûreté liés à l’usage croissant des drones en milieu urbain. Son projet ERC propose d’intégrer un système de marquage avancé à des dispositifs de suivi reposant sur l’intelligence artificielle, capables de détecter et de suivre des aéronefs jusqu’à dix kilomètres, afin de renforcer la sécurité aérienne en zone dense.

Ces deux distinctions illustrent le dynamisme de la recherche israélienne et le rôle central de la coopération scientifique entre Israël et l’Union européenne.