Deux commentateurs américains interdits d’entrée au Royaume-Uni

Deux personnalités médiatiques américaines de gauche, Cenk Uygur et son neveu Hasan Piker, ont affirmé que les autorités britanniques leur avaient interdit l’entrée sur le territoire avant plusieurs interventions prévues cette semaine à Londres et à Oxford.

Cenk Uygur, cofondateur de la populaire chaîne YouTube The Young Turks, et Hasan Piker, influenceur politique suivi par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, soutiennent que cette décision est liée à leurs prises de position critiques à l’égard d’Israël.

Le ministère britannique de l’Intérieur a confirmé l’annulation de leur autorisation de voyage, expliquant dans un communiqué que « la présence de ces individus au Royaume-Uni pourrait ne pas être propice au bien public ». Les autorités n’ont toutefois fait aucune référence à Israël dans leur justification.

Les deux hommes devaient participer au festival SXSW London cette semaine et intervenir également à l’Université d’Oxford.

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« J’ai été interdit d’entrée pour avoir critiqué Israël. Sommes-nous encore libres ? », a écrit Cenk Uygur sur les réseaux sociaux après avoir affirmé avoir été empêché d’embarquer à bord d’un vol à destination du Royaume-Uni.

Hasan Piker a lui aussi dénoncé la décision britannique. « Le Royaume-Uni a également révoqué mon visa. Tout cela à la demande d’Israël », a-t-il affirmé. « C’est un honneur de figurer sur la liste des ennemis d’Israël. Je suis très fier d’avoir combattu contre leur génocide », a-t-il ajouté.

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Aucune preuve n’a toutefois été apportée pour étayer ces accusations, tandis que Londres n’a fourni aucun détail supplémentaire sur les raisons exactes de cette interdiction.

Les thèmes des conférences prévues n’étaient pas liés au conflit israélo-palestinien. Hasan Piker devait intervenir sur la manière dont la gauche américaine s’est appropriée les codes d’Internet, tandis que Cenk Uygur devait participer à une discussion consacrée aux transformations du pouvoir économique à l’ère numérique.