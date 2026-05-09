Deux militants de la "flottille pour Gaza" détenus par Israël doivent être libérés dans la journée (ONG)

Israël s’apprête à libérer puis expulser deux militants étrangers arrêtés après l’interception d’une flottille en route vers Gaza, selon l’organisation de défense des droits Adalah, qui représente les deux hommes.

Dans un communiqué publié samedi, Adalah affirme que les services de renseignement israéliens du Shin Bet ont informé ses avocats que le militant brésilien Thiago Avila et l’activiste hispano-palestinien Saif Abu Keshek seraient remis en liberté dans la journée avant d’être transférés aux autorités israéliennes de l’immigration en vue de leur expulsion. Les deux hommes devraient toutefois rester détenus jusqu’à leur départ du pays.

Les militants avaient été arrêtés la semaine dernière après l’interception de leur embarcation par la marine israélienne dans les eaux internationales au large de la Grèce. Le navire faisait partie d’une flottille organisée pour tenter de rejoindre la bande de Gaza.

Le ministère israélien des Affaires étrangères affirme que les deux activistes sont liés à la « Popular Conference for Palestinians Abroad » (PCPA), une organisation que Washington accuse d’être « clandestinement contrôlée par le Hamas ». Israël et les États-Unis ont placé cette structure sous sanctions.

Les organisations pro-palestiniennes dénoncent régulièrement les interceptions israéliennes de flottilles humanitaires destinées à Gaza, estimant qu’elles violent le droit international. Israël affirme au contraire que ces opérations visent à empêcher l’acheminement de matériel ou de soutien à des organisations terroristes opérant dans le territoire.

Adalah n’a pas précisé la date exacte à laquelle les deux militants seraient expulsés, mais affirme suivre leur dossier juridique et les conditions de leur détention jusqu’à leur départ d’Israël.