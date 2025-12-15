"Dieu m'a donné du courage", déclare le héros qui a maîtrisé le terroriste de l'attentat de Sydney

Dans le chaos de la fusillade meurtrière de Bondi Beach, un homme s'est jeté sur l'un des tireurs au péril de sa vie. Ahmed al-Ahmad, un Australien d'origine syrienne de 43 ans, est parvenu à désarmer l'assaillant, mettant fin au carnage. Grièvement blessé, il est devenu en moins de 24 heures une figure héroïque saluée par les plus hautes autorités australiennes et internationales.

Ahmed al-Ahmad se trouvait à la terrasse d'un café avec un ami dimanche soir lorsque les coups de feu ont retenti. Apercevant l'un des tireurs accroupi derrière un arbre et à court de munitions, il n'a pas hésité. Les images spectaculaires de la scène montrent Ahmed al-Ahmad courant vers l'homme armé, lui sautant dessus et parvenant à lui arracher son arme des mains.

"Il a vu des gens mourir, et quand le tireur a été à court de munitions, il lui a pris son arme, mais il a été touché par une balle", a raconté sa mère, Malika Hassan al-Ahmed, à la chaîne ABC. Ahmed Al-Ahmad a reçu quatre ou cinq balles dans l'épaule, dont plusieurs sont encore logées dans son corps.

Son cousin Mustafa al-Assad a expliqué la motivation profonde de son geste : "Quand il a vu des gens mourir et leurs familles se faire abattre, il ne supportait pas la vue des morts. C'était avant tout un acte humanitaire, une question de conscience."

Un héros salué au plus haut niveau

Moins de 24 heures après l'attaque, les hommages se sont multipliés. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a présenté al-Ahmad comme un exemple de l'unité australienne lors d'une conférence de presse : "Ahmed al-Ahmad a désarmé son agresseur au péril de sa vie et a été grièvement blessé."

Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Means, s'est rendu au chevet d'al-Ahmad à l'hôpital St. George de Sydney, avant de publier un message sur Instagram le qualifiant de "véritable héros". "Son courage extraordinaire a sans aucun doute sauvé de nombreuses vies. Il ne fait aucun doute que beaucoup plus de vies auraient été perdues sans le courage d'Ahmed al-Ahmad", a-t-il écrit.

Un parcours d'immigrant syrien

Père de deux fillettes de trois et six ans, Ahmed al-Ahmad a immigré en Australie en 2006 depuis sa ville natale d'Idlib, en Syrie. Il a récement obtenu la nationalité australienne. Ses parents sont arrivés à Sydney il y a seulement quelques mois et ont été réunis avec leur fils après des années de séparation.

Son père, Mohammed Fatah al-Ahmed, a souligné le caractère universel du geste de son fils : "Quand il a agi ainsi, il n'a pas pensé à l'origine des personnes qu'il a sauvées. Il ne fait aucune distinction de nationalité. Ici, en Australie, il n'y a pas de différence entre les citoyens."

Un long rétablissement devant lui

Hospitalisé dans un état grave mais stable, Ahmed al-Ahmad se remet de sa première opération. Selon son cousin Jozai, deux autres interventions chirurgicales sont prévues. "Il a reçu de fortes doses de médicaments et a du mal à parler", a-t-il indiqué lundi soir après avoir quitté l'hôpital.

Malgré ses blessures, le héros ne regrette rien. Après avoir passé une heure avec lui lundi matin, son cousin al-Assad a rapporté ses propos : "Dieu m'a donné du courage", a-t-il dit.

Lubaba Alhamidi al-Kahil, directrice de la communication de l'association "Australiens pour la Syrie", lui a rendu visite avec un plateau-repas et un bouquet de fleurs. "C'est un véritable héros", a-t-elle déclaré, ajoutant que la communauté syrienne était "très fière de lui".