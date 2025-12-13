Disney réfute toute symbolique pro-palestinienne dans une publicité de Noël

Le groupe Disney a fermement démenti les accusations selon lesquelles l’une de ses récentes publicités de Noël contiendrait un message pro-palestinien dissimulé. En cause : l’apparition fugace, moins de deux secondes, d’un autocollant représentant une pastèque sur l’ordinateur portable d’un personnage dans un spot de 90 secondes destiné à promouvoir la plateforme Disney+.

Diffusée il y a trois semaines dans le cadre de la campagne de fin d’année du géant américain du divertissement, la publicité n’avait initialement suscité aucune réaction particulière. Mais sur les réseaux sociaux, certains internautes ont rapidement pointé la présence de ce symbole, estimant qu’il s’agissait d’un clin d’œil politique volontaire. La pastèque est en effet utilisée depuis des décennies comme symbole de soutien à la cause palestinienne, en raison de ses couleurs – rouge, noir, blanc et vert – identiques à celles du drapeau palestinien. Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et la guerre qui a suivi, ce symbole s’est largement diffusé à l’échelle internationale.

La polémique a pris de l’ampleur après la publication d’un article du quotidien britannique The Telegraph, titré « Le message pro-Palestine secret dans la publicité de Noël de Disney ». Le journal citait notamment le député Richard Holden, qui a estimé que Disney devait répondre à de « sérieuses questions », évoquant soit un grave défaut de contrôle interne, soit une dérive idéologique profonde.

Face à ces accusations, Disney a rejeté toute interprétation politique. Dans un communiqué, le groupe affirme que l’autocollant a été « choisi de manière aléatoire » et qu’il « ne constitue en aucun cas une déclaration politique ». L’entreprise assure qu’aucun message caché n’était intentionnellement intégré à la publicité, destinée avant tout à un public familial et international.