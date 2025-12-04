EasyJet annonce son retour en Israël à partir de mars 2026

Après plus de deux ans d’absence, la compagnie britannique low-cost EasyJet fera son retour en Israël au printemps prochain. L’entreprise a annoncé jeudi qu’elle reprendra progressivement ses opérations à l’aéroport Ben-Gourion à compter du 29 mars 2026, une première depuis l’interruption des vols consécutive aux massacres du 7 octobre 2023.

Dans un premier temps, EasyJet rétablira uniquement trois liaisons : Londres Luton, Amsterdam et Milan Malpensa. Les autres destinations habituellement desservies depuis Tel-Aviv resteront suspendues jusqu’à la saison hivernale 2026-2027, avec une reprise envisagée à partir de la fin octobre 2026. La compagnie précise qu’elle communiquera ultérieurement sur l’ouverture progressive de nouvelles lignes.

Les vols ne figurant pas dans cette première phase demeurent annulés. Les passagers concernés recevront une notification les informant des options disponibles : remboursement intégral ou report gratuit vers un autre vol. EasyJet a présenté ses excuses pour les désagréments occasionnés.

Dans son communiqué, la compagnie explique être « heureuse de renouveler les vols entre Tel-Aviv et Londres Luton, Amsterdam et Milan Malpensa », tout en soulignant qu’elle réévalue en permanence sa programmation en fonction de la situation régionale. Elle affirme rester « pleinement engagée à rétablir davantage de liaisons vers et depuis Tel-Aviv » au fur et à mesure que les conditions le permettront.

Ce retour progressif marque une étape importante pour le transport aérien européen en Israël, alors que de nombreux transporteurs n’ont pas encore repris leurs opérations complètes à Ben-Gourion depuis 2023.