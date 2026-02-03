Emmanuel Macron affirme que la reprise du dialogue avec Vladimir Poutine est en préparation

Le président français Emmanuel Macron a affirmé mardi que la reprise du dialogue avec son homologue russe Vladimir Poutine était « en train de se préparer », tout en soulignant l’absence de volonté réelle de Moscou de négocier une paix prochaine en Ukraine.

Interrogé lors d’un déplacement en Haute-Saône, le chef de l’État a précisé que des échanges étaient actuellement en cours « au niveau technique », ajoutant que cette démarche s’effectuait « en transparence et en concertation » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dont le pays subit l’invasion russe depuis bientôt quatre ans.

Si la majorité des dirigeants européens continuent de maintenir leurs distances avec le Kremlin en raison du conflit, Emmanuel Macron estime toutefois nécessaire que les Européens conservent leurs propres canaux de discussion. « Il est important que les Européens restaurent leurs canaux de dialogue », a-t-il déclaré, sans avancer de calendrier pour une éventuelle reprise des contacts directs. Le président français a cependant jugé que les récentes attaques russes, qualifiées d’« intolérables », ne traduisent en rien « une vraie volonté de négocier pour la paix ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte diplomatique mouvant, marqué par le rapprochement amorcé entre Donald Trump et Vladimir Poutine, ravivant en Europe la crainte de laisser Washington seul aux commandes du dialogue avec Moscou.

Emmanuel Macron avait déjà estimé en décembre dernier qu’il pourrait redevenir « utile » de parler au président russe, une position alors favorablement accueillie par le Kremlin. Les deux dirigeants se sont entretenus pour la dernière fois début juillet, notamment au sujet du programme nucléaire iranien, tout en affichant leurs profondes divergences sur l’Ukraine.