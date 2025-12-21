Emmanuel Macron aux Émirats arabes unis pour Noël auprès des troupes françaises

Le président français Emmanuel Macron a entamé dimanche une visite officielle aux Émirats arabes unis, où il doit célébrer Noël aux côtés des forces françaises déployées dans le Golfe. Arrivé à Abou Dhabi en fin de matinée, le chef de l’État a été accueilli par le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyane, avant de visiter le musée national Zayed et de s’entretenir avec les autorités locales.

À l’issue de cette rencontre, Emmanuel Macron a appelé à renforcer le « partenariat stratégique » entre Paris et Abou Dhabi, notamment en faveur de la stabilité au Moyen-Orient. Plus de 900 militaires français sont actuellement stationnés aux Émirats, un point d’appui majeur pour la présence française dans la région. Le président doit s’adresser à ces soldats avant de partager un repas de Noël préparé par les cuisines de l’Élysée, une tradition qu’il perpétue chaque année auprès des troupes à l’étranger.

Au-delà du symbole, cette visite revêt une dimension politique et sécuritaire. Paris espère accroître la coopération des Émirats dans la lutte contre le narcotrafic, alors que plusieurs figures du crime organisé recherchées par la justice française vivent dans le pays. La délégation française comprend notamment le ministre de la Justice Gérald Darmanin, venu plaider pour des extraditions.

Les forces françaises basées aux Émirats participent également à des opérations de sécurisation maritime dans l’océan Indien, où plus de vingt tonnes de drogue ont été saisies en 2025, ainsi qu’à la protection des routes commerciales en mer Rouge face aux attaques des Houthis.

Cette visite intervient enfin dans un contexte diplomatique dense. Le Kremlin s’est dit ouvert à un échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, une perspective jugée « bienvenue » par l’Élysée, sous réserve d’une coordination étroite avec Kiev et les partenaires européens.