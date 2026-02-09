Essais nucléaires secrets : la Chine dément et accuse Washington de "mensonges"

La Chine a rejeté lundi les accusations américaines selon lesquelles elle a mené en secret des essais nucléaires, qualifiant ces allégations de « mensonges purs et simples » et accusant les États-Unis de chercher des prétextes pour relancer leurs propres tests.

Les accusations ont été formulées vendredi à Genève, lors de la Conférence du désarmement à l’ONU, par Thomas DiNanno, sous-secrétaire d’État américain chargé du contrôle des armements. Selon lui, Pékin aurait tenté de dissimuler des essais en recourant à des méthodes destinées à réduire l’efficacité de la surveillance sismique internationale, évoquant notamment un test présumé le 22 juin 2020.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé des accusations « totalement infondées » et a appelé Washington à « mettre immédiatement fin » à ce qu’il décrit comme des « pratiques irresponsables ». Pékin estime que ces déclarations visent à justifier une éventuelle reprise des essais nucléaires américains.

Le sujet avait déjà été évoqué par le président Donald Trump, qui avait affirmé en novembre que la Russie et la Chine menaient des essais nucléaires sans les rendre publics, sans toutefois en préciser la nature.

Les propos de DiNanno s’inscrivent dans la présentation d’un nouveau plan américain plaidant pour des négociations tripartites avec la Russie et la Chine afin d’établir de nouvelles limites aux arsenaux nucléaires. Cette initiative intervient après l’expiration du traité New Start, dernier accord de désarmement nucléaire entre Washington et Moscou.

La Chine a cependant exclu, « à ce stade », de participer à de telles discussions, rappelant que les arsenaux américain et russe demeurent très supérieurs au sien.