Fin du dernier symbole nazi en Alaska : le ruisseau qui a changé de nom

Un ruisseau de l’île Little Kiska, en Alaska, nommé « Nazi Creek » par des soldats américains durant la Seconde Guerre mondiale, a été rebaptisé « Kaxchim Chiĝanaa », un nom en Unangam Tunuu, la langue des Aléoutes. Ce changement, voté à l’unanimité le 10 juillet par le Comité des noms géographiques de l’U.S. Board on Geographic Names, supprime le dernier toponyme nazi des États-Unis. « Nip Hill », un nom péjoratif envers les Japonais, devient « Kaxchim Qayaa », également en Unangam Tunuu.

Michael Livingston, de l’Aleutian Pribilof Islands Association, a œuvré deux ans pour ces renommages, avec Moses Dirks, expert en Unangam Tunuu. La Commission historique de l’Alaska, des tribus aléoutes, des organisations juives et le Musée des Aléoutiennes ont soutenu l’initiative. « Ces noms n’auraient jamais dû exister », a déclaré Livingston.

Située à environ 389 kilomètres d’Adak, Little Kiska est quasi inhabitée depuis la guerre, marquée par l’internement de 900 Aléoutes par les États-Unis et la capture de 42 habitants d’Attu par les Japonais. Beaucoup sont morts dans des camps. Livingston cherche à renommer Quisling Cove, un autre toponyme controversé. Ces changements, intégrés aux bases fédérales, restaurent l’héritage linguistique aléoute et effacent les traces d’un passé douloureux.