Gaza : des organisations de journalistes portent plainte à Paris contre Israël pour "entrave à la liberté de la presse"

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et la Fédération internationale des journalistes (FIJ) ont annoncé mardi avoir déposé à Paris une plainte pour « entrave à la liberté d’exercer le journalisme » visant les autorités israéliennes. Elles accusent Israël d’avoir empêché des reporters français de couvrir la guerre à Gaza, dans un contexte où l’accès du territoire reste strictement contrôlé. Il s’agit, selon elles, de la première plainte en France fondée sur cette incrimination appliquée à un contexte international.

Les deux organisations estiment que ces entraves, parfois accompagnées de violences, pourraient relever de « crimes de guerre », compétence du Parquet national antiterroriste (PNAT) lorsqu’il s’agit de faits commis à l’encontre de ressortissants français. La requête, longue d’une centaine de pages et rendue publique par Franceinfo, détaille des blocages répétés contre les journalistes étrangers, mais aussi une « insécurité croissante » pour les reporters français en Judée-Samarie.

Un journaliste francophone, resté anonyme, a également porté plainte, affirmant avoir été agressé par des résidents israéliens lors d’un reportage en Judée-Samarie.

Depuis octobre 2023, les autorités israéliennes n’autorisent que très rarement l’accès indépendant de la presse internationale à Gaza, permettant uniquement à quelques reporters d’accompagner leurs troupes sous supervision militaire.

En France, d’autres plaintes liées au conflit ont été déposées, visant notamment des soldats franco-israéliens, des entreprises d’armement ou des individus soupçonnés de "complicité dans la colonisation". Le PNAT enquête également sur la mort présumé de deux enfants français tués lors d’une frappe israélienne en 2023.