Gaza : dix pays occidentaux alertent sur une situation humanitaire "catastrophique" et pressent Israël d’agir

Les ministres des Affaires étrangères de dix pays – le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l’Islande, le Japon, la Norvège, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni – ont exprimé, dans une déclaration commune publiée le 30 décembre, leurs « vives préoccupations » face à la nouvelle dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Ils décrivent des conditions de vie « catastrophiques » pour les civils, aggravées par l’hiver, les pluies abondantes et la chute des températures.

Selon ce communiqué, 1,3 million de personnes ont toujours un besoin urgent d’abris, tandis que plus de la moitié des structures de santé ne fonctionnent que partiellement, faute d’équipements et de fournitures médicales. L’effondrement quasi total des systèmes d’assainissement expose 740 000 habitants à des inondations toxiques. Si un léger recul du risque de "famine" a été observé depuis l’été, 1,6 million de personnes restent confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Les chefs de la diplomatie saluent les avancées ayant permis de réduire les combats et d’obtenir la libération d’otages, appelant toutefois à la restitution rapide de la dépouille du dernier otage décédé et au désarmement du Hamas. Mais ils insistent sur l’urgence humanitaire et demandent au gouvernement d’Israël de lever plusieurs obstacles.

Ils réclament d’abord que les ONG internationales puissent opérer durablement à Gaza et en Judée-Samarie, alertant sur le risque de radiation administrative imminente de plusieurs organisations, ce qui entraînerait la fermeture de services essentiels, notamment de santé. Ils appellent également à garantir la poursuite du travail des Nations unies et de leurs partenaires, dont UNRWA, jugée indispensable pour l’éducation et les soins.

La déclaration exhorte enfin Israël à assouplir les restrictions sur les biens à double usage, à ouvrir davantage les points de passage et à augmenter significativement les flux d’aide. Les auteurs estiment que l’objectif de 4 200 camions par semaine doit constituer un minimum, et non un plafond. À défaut, préviennent-ils, aucune réponse humanitaire efficace, ni reconstruction durable, ne seront possibles.