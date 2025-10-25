Gaza: l'ONU "a cessé de fonctionner", déclare le président brésilien Lula

En visite en Malaisie, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a vivement critiqué samedi l’Organisation des Nations unies, estimant qu’elle avait « cessé de fonctionner » face à la guerre à Gaza. « Qui peut accepter le génocide qui se poursuit depuis si longtemps dans la bande de Gaza ? », a lancé Lula, accusant le Conseil de sécurité et les grandes institutions internationales d’impuissance.

S’exprimant après une rencontre avec le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, le chef d’État brésilien a déploré l’incapacité des structures créées après la Seconde Guerre mondiale à prévenir les conflits et protéger les civils. Il a ajouté, dans une allusion à Donald Trump : « Pour un dirigeant, marcher la tête haute est plus important qu’un prix Nobel. »

Le président américain, actuellement en tournée asiatique, doit participer dimanche au sommet de l’Asean à Kuala Lumpur, avant des entretiens cruciaux avec Xi Jinping en Corée du Sud. Les deux dirigeants, qui s’étaient brièvement rencontrés en marge de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre, devraient s’entretenir à nouveau lors du sommet.

Cette rencontre interviendra alors que les relations entre Washington et Brasilia se réchauffent après plusieurs mois de tensions liées au traitement judiciaire de Jair Bolsonaro, allié de Trump.