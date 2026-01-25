Gaza : l’ONU "recycle de fausses informations sur la famine", Israël l’accuse d’ignorer la réalité du terrain

Une nouvelle polémique oppose les Nations unies et les autorités israéliennes au sujet de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. L’ONU affirme une nouvelle fois sans preuves, selon Israël, que près de 80 % de la population serait confrontée à la famine et dépendante de l’aide humanitaire pour survivre. Des propos immédiatement contestés par Israël, via le COGAT, l’organisme chargé de la coordination des activités gouvernementales dans les territoires.

Dans un message publié en anglais sur son compte X à destination de la communauté internationale, le COGAT a rejeté ce qu’il qualifie de « fausses accusations », dénonçant une tentative de « recycler des récits trompeurs pour des raisons politiques et financières ». Selon l’organisme israélien, la réalité sur le terrain ne correspond pas à la description alarmiste présentée par les Nations unies.

Le COGAT met en avant les chiffres des livraisons quotidiennes vers Gaza, affirmant qu’entre 600 et 800 camions, transportant principalement de la nourriture, entrent chaque jour dans le territoire palestinien. « Comment peut-on affirmer que 80 % de la population souffre de la faim alors que des centaines de camions chargés de vivres arrivent quotidiennement ? », interroge l’organisme.

Les autorités israéliennes rappellent également que le dernier rapport de l’IPC (Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire), pourtant basé selon elles sur des données partielles, fait état d’une amélioration de la situation alimentaire dans la bande de Gaza.

Dans son communiqué, le COGAT invite les Nations unies à confronter leurs déclarations aux faits observés par leurs propres représentants sur le terrain, notamment au sein du CMCC, le centre de coordination humanitaire, où, selon Israël, la réalité serait « totalement différente » des accusations relayées publiquement.

De son côté, l’ONU continue d’alerter sur la gravité des conditions de vie à Gaza, évoquant une population largement exposée à l’insécurité alimentaire et dépendante de l’aide internationale. Le Programme alimentaire mondial (PAM) affirme intensifier ses opérations vitales malgré d’importantes difficultés logistiques, tout en soulignant que des efforts supplémentaires sont indispensables pour relancer la reconstruction et restaurer des conditions de vie dignes.

Cet échange souligne une fois de plus les profondes divergences entre Israël et les agences internationales quant à l’évaluation de la crise humanitaire à Gaza, dans un contexte où chaque chiffre et chaque mot sont devenus des enjeux politiques majeurs.